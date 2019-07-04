"زملكاوي متعصب.. واسمه ساعده في الهروب من أمن الدولة".. معلومات عن شيكو في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

يحتفل الفنان شيكو، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ39، ولفتت فكرة تقليد الأفلام، التي قدمها شيكو وفهمي وهشام نظر المنتج والسيناريست محمد حفظي، الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل "أفيش وتشبيه" الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لإحدى كلاسيكيات السينما المصرية.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان شيكو..

- اسمه الحقيقي محمد هشام، ولُقب فنيًا باسم "شيكو"، وولد في يوم 3 يوليوعام 1980.

- تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعمل مهندسًا بإحدى الشركات العالمية.

- ترك الهندسة وعمل بالتمثيل، وكان والده ووالدته مهندسين.

- اشتهر شيكو بتعاونه الدائم مع أحمد فهمي وهشام ماجد في الكتابة والتمثيل منذ فيلم رجال لا تعرف المستحيل.

- تعرف شيكو على هشام ماجد في أحد النوادي.

- شارك مع أصدقائه في تكوين فرقة فنية خلال فترة الدراسة الجامعية عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، قدموا من خلالها عدة أفلام ساخرة منخفضة التكلفة.

- قال شيكو في أحد اللقاءات الفضائية مع الاعلامية مني الشاذلي: "اشتغلت تمثيل بسبب فيلم رجال لا تعرف المستحيل، وألقى أمن الدولة القبض علينا بسببه، وكان اسمي الفني سببًا في عدم وصول أمن الدولة سريعًا لي بعكس أحمد فهمي وهشام ماجد، وعندما ذهبت لمقر أمن الدولة تم استجاوبي لمحاولة معرفة توجهاتي، وفي النهاية تركوني أعود للبيت بعد التأكد بعدم وجود أي توجهات".

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- اكتشفه المنتج محمد حفظي وقدمه من خلال مسلسل "أفيش وتشبيه" وفيلم "ورقة شفرة".

- خاض شيكو عدة تجارب درامية ناجحة في التليفزيون والسينما منها: "سمير وشهير وبهير" و"بنات العم"، و"الرجل العناب" و"حملة فريزر" و"خلصانة بشياكة" و"الحرب العالمية التالتة".

- انفصل عنه صديقه أحمد فهمي فنيًا، وقال فهمي في تصريحات سابقة ببرنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي، أنه هو من بدأ بالانفصال عن الفريق الثلاثي الذي كان يتكون من "شيكو وفهمي وماجد" وتابع: "المشكلة كان سببها احنا التلاتة.. وناس كتير تدخلت عشان تصلح بينا"، ولكن اختلاف وجهات النظر في السيناريو لدي كل منا بتجربة "الحرب العالمية الثالثة" كان سببًا في الانفصال، فكل منا أصبح له وجهات نظر مختلفة عن الآخر، وكان من الصعب الاستمرار معًا في تجارب مشتركة.

- قال إن النجم الكبير سمير غانم من أحب الفنانين له ويعتبره "أسطورة"، وأنه يعشق الفنانة مديحة كامل.

- قال في تصريحات سابقة: "أجد نفسي في الكوميديا، ولا أريد أن أجازف في تقديم أدوار أخرى غيرها".

- يواصل حاليًا تصوير مسلسله الجديد "اللعبة" ويشاركه البطولة هشام ماجد.

- صرح ببرنامج "معكم مني الشاذلي" بأنه "زملكاوي متعصب".

تجمعه صداقة قوية بأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك.