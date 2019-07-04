محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد لوكسر، الذي وُلد في هذا اليوم 4 يوليو من عام 1930، لينضم إلى كتيبة السينما المصرية كواحد من أكثر المشاركين في الأعمال الفنية في الدراما والسينما، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل..
- ولد أحمد لوكسر في مدينة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس معهد التمثيل عام 1955.
- عمل موظفًا، قبل أن يلتحق بالمعهد، في مصلحة الموانئ والمنائر بالإسكندرية، ثم انتقل إلى وظيفة في مصلحة الطرق والكباري بالقاهرة حتى يكون بجانب معهد التمثيل.
- بدأ الفنان أحمد لوكسر حياته الفنية في عام 1952 قبل أن يتخرج في المعهد من خلال دور صغير في فيلم "المنزل رقم 13".
- من أهم أدوار لوكسر شخصية اﻷمير الصليبي (رينو دي شاتيون) في فيلم (الناصر صلاح الدين) عام 1963 مع المخرج يوسف شاهين.
- كان آخر أدواره الفنية فيلم (سواق الهانم) عام 1994.
- امتاز بأدوار الأثرياء كدور الأمير في فيلم "الأيدي الناعمة"، فأطلق عليه لقب ابن الذوات.
- تزوجت شقيقته من المخرج سعد عرفة، والد المخرجين عمرو وشريف عرفة.
- شارك في 125 عملا بين السينما والمسرح والتلفزيون.
- شارك في معظم أدواره بدور الضابط ومنها دور رئيس المباحث في "واحدة بعد واحدة ونص"، و"ولدي" و مفتش المباحث في فيلم "ملاك وشيطان"، وضابط التحقيق في "سر امرأة" و "البوليس السري".
- توفي في الـ12 من مايو عام 1994، وهو يتمتع بصحة جيدة، عن عمر ناهز الـ64، بالتهاب رئوي حاد.
كانت هذه تفاصيل خبر "عمل موظفًا بمصلحة الطرق وخال مخرجين كبيرين وهذا المرض أنهى حياته".. حكايات أحمد لوكسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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