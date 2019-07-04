"عمل موظفًا بمصلحة الطرق وخال مخرجين كبيرين وهذا المرض أنهى حياته".. حكايات أحمد لوكسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد لوكسر، الذي وُلد في هذا اليوم 4 يوليو من عام 1930، لينضم إلى كتيبة السينما المصرية كواحد من أكثر المشاركين في الأعمال الفنية في الدراما والسينما، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل..

- ولد أحمد لوكسر في مدينة الإسكندرية وحصل على بكالوريوس معهد التمثيل عام 1955.

- عمل موظفًا، قبل أن يلتحق بالمعهد، في مصلحة الموانئ والمنائر بالإسكندرية، ثم انتقل إلى وظيفة في مصلحة الطرق والكباري بالقاهرة حتى يكون بجانب معهد التمثيل.

- بدأ الفنان أحمد لوكسر حياته الفنية في عام 1952 قبل أن يتخرج في المعهد من خلال دور صغير في فيلم "المنزل رقم 13".

- من أهم أدوار لوكسر شخصية اﻷمير الصليبي (رينو دي شاتيون) في فيلم (الناصر صلاح الدين) عام 1963 مع المخرج يوسف شاهين.

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- كان آخر أدواره الفنية فيلم (سواق الهانم) عام 1994.

- امتاز بأدوار الأثرياء كدور الأمير في فيلم "الأيدي الناعمة"، فأطلق عليه لقب ابن الذوات.

- تزوجت شقيقته من المخرج سعد عرفة، والد المخرجين عمرو وشريف عرفة.

- شارك في 125 عملا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- شارك في معظم أدواره بدور الضابط ومنها دور رئيس المباحث في "واحدة بعد واحدة ونص"، و"ولدي" و مفتش المباحث في فيلم "ملاك وشيطان"، وضابط التحقيق في "سر امرأة" و "البوليس السري".

- توفي في الـ12 من مايو عام 1994، وهو يتمتع بصحة جيدة، عن عمر ناهز الـ64، بالتهاب رئوي حاد.