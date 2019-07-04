وعكة صحيّة مفاجأة تُدخلُ طلال سلامة العناية المركّزة

يرقد الفنّان، طلال سلامة، في العناية المركّزة، إثر تعرّضه لوعكة صحيّة، أجبرته على الدّخول لمستشفى الملك فهد العسكريّ بجدّة.

وعلمت “مصادر”، أنّ سلامة يمكن أنْ يخرج اليوم الأربعاء، إلى قسم الملاحظة العاديّة، على أنْ يكون متواجدًا بالمستشفى، حتى تتحسّن حالته الصّحيّة، ويعود لممارسة حياته بالشّكل الطّبيعيّ.

وفي وقت سابق، غاب طلال سلامة عن المشهد الفنيّ، بعد وفاة ابنه أحمد (16 عام)، قبل 7 أشهر، وسط صدمة ذويه، وبعدها دخل سلامة في أزمة نفسيّه قويّه، أثّرت على حالته الصّحيّة بشكل كبير.

يُشار، إلى أنّ نجل طلال سلامه (أحمد) كان قد تعرّض لحادث سير خطير، قبل 8 سنوات، أمام والده الذي كان يهمّ باصطحابه من المدرسة، وأصيب حينها بكسور ورضوض قويّة بأجزاء متفرّقة من جسده، وحدثت مضاعفات كثيرة، وبقي في غيبوبة لمدّة طويلة. ولكنّه فيما، بعد أفاق منها، وأصبح يمارس حياته بشكل طبيعيّ، حتى فارق الحياة بشكل مفاجىء، وهو ما كان سببًا في حزن والده وانطوائه.