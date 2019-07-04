بالفيديو: أول ظهور لشهد الياسين بعد زفافها عبر السناب شات

بعدما احتفلت الفنانة شهد الياسين بحفل زفافها منذ أيام بين نخبة مميزة من نجوم الفن والوسط الخليجي، أطلت الفنانة شهد الياسين على جمهورها أمس عبر حسابها الخاص على موقع السناب شات في أول ظهور لها.

حادثت الفنانة شهد الياسين جمهورها وشكرت كل من ساهم في إطلالتها الخلابة في حفل زفافها إذ تألقت بفستان زفاف فاخر من جسميكو وكان الفستان من التصاميم المنفوشة مزيّن بنقوش ورد صغيرة ملأت الفستان أما المكياج فكان بأنامل الرائعة آلاء دشتي.

ذكرت الفنانة شهد الياسين جمهورها بالسيدة الحامل التي تواجدت في زفافها والتي كانت بأواخر أيام الحمل ورفضت الولادة إلى أن ينتهي زفاف شهد الياسين كاملاً وأوضحت للجمهور أنها أنجبت طفلتها أخيراً وباركت لها سلامتهما ووعدت متابعيها أن تشاركهم صورة الطفلة إن وافقت الأم.

الجدير بالذكر أن الفنانة شهد الياسين احتفلت بزواجها بعد أن أعلنت خطوبتها في شهر مايو الماضي وتحديداً عن طريق زميلتها الفنانة هيفاء حسين في شهر رمضان الماضي.