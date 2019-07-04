قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر إخلاء سبيل الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه، في قضية اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج مشهور.
وتقدم دفاع المتهمتين باستئناف لقرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، وتم تحديد جلسة، اليوم الأربعاء، لنظر الاستئناف. وجاء القرار بعد أن أمرت المحكمة بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في القضية نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر التطورات في قضية المقاطع الجنسية المسربة للفنانتين “شيما الحاج ومنى فاروق” مع المخرج الشهير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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