جينيفر غارنر لن تجسد حياة ميلانيا ترامب

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ميرنا وليد - بيروت - بعدما انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار والتقارير العالمية التي تحدثت عن تقديمها لشخصية ميلانيا ترامب في عمل يتحدث عن السيرة الذاتية للسيدة الأميركية الأولى، نفت الممثلة العالمية جينيفر غارنر تلك الأخبار.
وفي التفاصيل فقد أشار مصدر مقرب لغارنر لموقع "غوسيب كوب" الى أن "أحداً لم يتم التواصل مع غارنر أو طلب منها تجسيد شخصية ميلانيا ترامب"، واضعاً في هذا التصريح حداً للشائعات التي انطلقت منذ فترة.
يذكر ان موقع "Life & Style" كان قد نشر مؤخراً تقريراً اشار خلاله الى ان سيرة ميلانيا ترامب ستُقدم في عمل سينمائي، وسيتحدث العمل عن تفاصيل حياتها بدءً من نشأتها وممارستها لمهنة عرض الازياء وصولا الى تحولها الى واحدة من أهم نساء العالم، وأكد الموقع حينها ان جينيفر غارنر أبرز المرشحات لتجسيد دور ميلانيا في العمل.
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