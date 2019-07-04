خاص الفن – نورا رحال تنتهي من تسجيل "عيونها خضر"جينيفر غارنر لن تجسد حياة ميلانيا ترامببالفيديو-...

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية ​نورا رحال​لموقع "الفن" أنها انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "عيونها خضر" من كلمات وألحان محمود إدريس وتوزيع وضاح خليل، على أن تطلقها خلال وقت قريب.

وتتحضر رحال في الوقت نفسه لإطلاق ألبوم غنائي جديد، كانت أطلقت منه أغنية "لم شمل" أواخر العام الماضي، من كلمات باسلة الحلو وألحان وتوزيع يزن الصباغ، لتعود بها إلى الساحة الغنائية بعد غياب تسع سنوات، وقد صرحت لموقعنا أنها ستتبعها مجموعة أغنيات منفردة، مشيرة إلى انتشار الأغنية "السينغل" أسهل بكثير ويتم التركيز عليها أكثر.

ويشار إلى أن رحال عادت خلال رمضان الماضي ​إلى الدراما بعد غياب أربع سنوات، حيث شاركت في "أثر الفراشة" و"ناس من ورق".