موجز "الفن": الظهور الأول لزوجة قصي خولي السرية.. ومرض شيرين عبد الوهاب يجبرها على السفر الى لندن

ميرنا وليد - بيروت - الظهور الاول لزوجة قصي خولي السرية ومرض شيرين عبد الوهاب يجبرها على السفر الى لندن موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية "عادت الملكة".. هيفا وهبي تحتفل بعودتها الى نشاطها الفني الظهور الاول لزوجة قصي خولي السرية .. شاهدوا جمالها وهذه جنسيتها غموض وقلق حول الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب..إليكم التفاصيل تعليق مفاجئ من أحمد خميس على خلع زوجته مشاعل الشحي للحجاب فيفي عبده تتخلى عن شعرها الأسود وتصدم المتابعين بلوكها الجديد مالوما يرقص على أنغام أغنية فنانة لبنانية .. من تكون؟ المزيد المزيد

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