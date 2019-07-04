خاص بالفيديو - أسامة المصري: أختلف مع سامر رضوان سياسياً و"هوا أصفر" أخذ جزءا من حقّه

ميرنا وليد - بيروت - وكان لنا هذا اللقاء مع أسامة للحديث عن بعض تفاصيل هذه الأعمال، ولا سيما دوره المميز في "دقيقة صمت" وما أثاره كاتب العمل ​سامر رضوان​، إضافة عن رأيه بما حققه مسلسل "هوا أصفر" وسبب عدم أخذ حقّه بين الأعمال الكثيرة التي عرضت.

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