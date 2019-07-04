ميرنا وليد - بيروت - وكان لنا هذا اللقاء مع أسامة للحديث عن بعض تفاصيل هذه الأعمال، ولا سيما دوره المميز في "دقيقة صمت" وما أثاره كاتب العمل سامر رضوان، إضافة عن رأيه بما حققه مسلسل "هوا أصفر" وسبب عدم أخذ حقّه بين الأعمال الكثيرة التي عرضت.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - أسامة المصري: أختلف مع سامر رضوان سياسياً و"هوا أصفر" أخذ جزءا من حقّه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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