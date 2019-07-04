رامي مالك يرفض تجسيد دور الإرهابي العربي في فيلم ” Bond 25 “

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:59 صباحاً - صرح النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية ” رامي مالك ” لصحيفة ” الإندبندنت البريطانية ” عن رفضه للعب دور الإرهابي العربي في فيلم ” Bond 25 ” مع النجم العالمي ” دانيال كريج ” والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في عام 2020 .

حيث أصر مالك على أن شخصيته في الفيلم لن تكون إرهابية ناطقة باللغة العربية أو شرير يستخدم الدين كوسيلة أو مبرر للجرائم التي يرتكبها ضد الإنسانية .. واشترط ذلك في جلسته الأولى مع مخرج الفيلم ” كاري فوكوناجا ” .

قائلا : ” لا يمكننى تجسيد اى عمل ارهابي يعكس ايديولوجية أو دين هذا ليس شيئا سأستمتع أثناء تصويره .. لذا إذا كان اختيارى للدور هو تجسيد تلك الايديولوجية فيجب اختيار ممثل آخر يقبل بالدور ” .

وتحدث رامي مالك عن أن خلفيته العرقية ووعيه بأهمية التمثيل الإيجابي هي من أوصلته إلى المكان الذي وصل إليه حاليا واتخاذه لهذا القرار برفض ذلك الدور .

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وقال مالك عن تراثه المصري : ” أنا مصري لقد نشأت واستمعت للموسيقى المصرية وأحببت عمر الشريف .. هؤلاء هم شعبي واشعر بإنني مرتبط بشكل كبير مع تلك الثقافة الموجودة داخل مصر وبالشعب المصري الذي اعتبر نفسي نسيجا منه ” .

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة .

ويدور الفيلم حول عودة العميل جيمس بوند من حياة هادئة فى جامايكا بعد أن ترك الخدمة الفعلية .. حيث يلتقى ” فيليكس ” ويطلب مساعدته فى مهمة إنقاذ عالم مخطوف .

ويشارك فى العمل النجوم : نعومى هاريس و ليا سيدو و لاشانا لينش و أنا دى أرماس و رالف فينيس و بن ويتشو .