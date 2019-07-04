شاهد.. جو رعد لـ حليمة بولند: “تسمح لي ابوس خدودك”

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:59 صباحاً - شاركت الاعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الصور والفيديوهات بعد وصولها الى لبنان.
وظهرت حليمة بولند في احد هذه الفيديوهات مع الفنان اللبناني جو رعد الذي عبر عن سعادته بـ حليمة حيث رقص معها بينما كان يغني “تسمحلي ابوس خدودك”.
وعلقت حليمة بولند على الفيديو قائلة “مع الغالي جو رعد فديته دمه عسل”.
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