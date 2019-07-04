المصريين يُهاجمون ميريام فارس من جديد بعدما نعت عزّت أبو عوف

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:59 صباحاً - نشرت ملكة المسرح ميريام فارس صورة للفنان الراحل عزت أبو عوف، ونعته بكلمات مؤثّرة قائلةً : “يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة، عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية وروحك الحلوة، خسرناك وربحنا إرثك إلى الأبد. الله يرحمك”، وما ان نشرت فارس الصورة، حتى انهالت عليها التعليقات السلبية من قبل المتابعين المصريين.

فمن المتابعين من كتب : “الله يرحمه بس ياريت تخليكي في حالك”، فيما كتب آخر :”الله يرحمه بس أنتي لسة تقيلة على مصر”، وغيرها من التعليقات المسيئة، ويعود السبب في ذلك الى ردّ ميريام على سؤال احد الصحافيين عن عدم مشاركتها في الحفلات التي تقام بمصر فقالت إن السبب يعود لارتفاع أجرها مقارنة بالنجوم الذين يتواجدون بالحفلات في القاهرة بين الحين والآخر، وعبرت عن ذلك قائلة “أصبحت ثقيلة على مصر”.