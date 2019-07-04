شاهدوا.. إليسا تُطلِق مجموعة مجوهرات يعود ريْع جزء منها لمساعدة مرضى السرطان

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:59 صباحاً - عقدت الفنانة إليسا مؤتمراً صحافياً أعلنت خلاله عن تعاونها مع دار مجوهرات LAVALLIERE العالمية، في مجموعة حملت شعار “Never Give Up”، أي “لا تيأس أبداً”، يعود ريع نسبة من مبيعاتها لعلاج مرضى السرطان.



وخلال المؤتمر، تحدّثت عن علاقتها بشركة “روتانا”، مشددةً على أنها تعمل على إنجاز آخر ألبوماتها مع الشركة، مؤكدةً: “لن أبيع صوتي بعد اليوم”، وأضافت: “أن يكون صوتي ملكاً لشركة، أمر غير وارد”، لافتةً إلى أنها لا تمانع التعاون مع “روتانا” مجدداً، إن وُجدت صيغة مناسبة للطرفين.

وتحدّثت إليسا عن حملة “التنمّر” التي تعرّضت لها في الأيام الماضية، مشيرةً إلى أنها حزينة على الأشخاص الذين يتأثرون سلباً بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

ورداً على سؤال لـ”النهار” عما إذا كانت ترحّب بمصالحة تجمعها بالفنانتين نوال الزغبي ونجوى كرم على غرار مصالحة نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور، أكدت أن لا خلاف بينهنّ، مشددة على أنها ستبادر إلى إلقاء التحية عليهما إن التقت بهما، كما ستفعل مع أي فنان آخر.

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