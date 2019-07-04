بعد 15 يوماً على وفاته.. الإعلان عن رحيل رسام “ديزني”

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 09:59 صباحاً - تمّ الإعلان عن وفاة رسام الرسوم المتحركة ​ميلتون كوان​ عن عمر يناهز 105 أعوام، وذلك أمس الأربعاء بالرغم من وفاته في 18 أيار/يونيو الماضي.

كوان عمل في ديزني خلال العصر الذهبي للرسوم المتحركة، واشتهر بعمله في استوديوهات والت ديزني، التي انضم إليها في عام 1939، ما جعله ثالث أمريكي صيني يتم توظيفه هناك.

وكان أول مشروع رئيسي له هو فيلم الفانتازيا (1940)، وظهرت كوان في حركات Waltz Of The Flowers والرقص العربي في Nutcracker Suite في تشايكوفسكي، والتي اكتسبت شعبية كبيرة منذ ظهورها في الفيلم.

Advertisements

وفي سنواته الأخيرة، لعب أدوارًا صغيرة في أفلام هوليود، بما في ذلك دوره كراكب في الحافلة المختطفة في Speed.