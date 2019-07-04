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Jul 04, 2019
بعد اختياره لتجسيد دور النبي ابراهيم في الفيلم الاميركي His Only Son، بين عدد كبير من الممثلين الذين خاضوا تجارب الاداء لهذا الدور، حزم الممثل اللبناني نيكولا معوض امتعته وتوجّه من بلده لبنان الى الولايات المتحدة الاميركية ليصوّر مشاهده في الفيلم.
نيكولا الذي رفع اسم لبنان عاليًا اينما ذهب، بأخلاقه وتواضعه، كما أكد أنه الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك نظرًا لحرفيته في التمثيل وتجسيده كافة الادوار التي أُعطيت له بإتقان، فأقنع المشاهد بالشخصيات التي لعبها وبات ممثلاً مبدعًا ذات جماهرية عالية.
يحرص معوّض على ان يبقي جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي على اطلاع دائم بكل نشاطاته خصوصا تفاصيل تصوير الفيلم الاميركي، حيث يعمد الى نشر صور له تظهر “اللوك” الجديد الذي سيطل فيه نيكولا في الفيلم.
ومؤخرًا نشر معوض صورة أرفقها بتعليق اشار فيه الى الدور الكبير الذي يلعبه الممثل والمصاعب التي يواجهها خلال مسيرته لتقديم الافضل للجمهور.
الصورة لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين وزملاء نيكولا في مجال الفن والتمثيل، حيث علّقوا على الصورة متمنين ان يكون النجاح مرافقًا لكل خطواته، كما شكروه على ما كتبه، معتبرين ان هذا لسان حال كل فنان وممثل يحترم ويقدر عمله وجمهوره.
كانت هذه تفاصيل خبر من اميركا، نيكولا معوض يواجه المصاعب لتقديم الافضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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