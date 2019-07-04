شكران مرتجى: إليسا هي من ألهمتني وشجّعتني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنّانة شكران مرتجى على منشور إحدى المُتابعات لها عبر تويتر عندما حرصت الأولى، على إبداء رأيها في موضوع التنمر، الموجّهِ لعددٍ من نجوم الفن،بينهم النجمة اللبنانية، إليسا.

وكتبت إحدى المُتابعات على رسالة مرتجى:" كلام رائع من الفنانة المهضومة، عن التنمر بيأيد كلام إليسا"، لترد عليها شكران بالقول:" طبعاً هي من الهمتني، وشجّعتني لأكتب كفى تنمر".

وجاء في رسالة الفنانة مرتجى:" لا تغار مني، لا تطمع بشغلي، ومكانتي، تعبت وهلكت لوصلت، وياما ما نمت، وبكيت، وسهرت، لا تسرقلي حلمي".

وأضافت مرتجى:" لا تشتمني، لا تصادر رأيي، مو إذا أختلفت معك، أنا عدوتك وإنت عدوي، مو ضروري كون صديقتك، بس كمان مو ضروري كون عدوتك، أنتقدني، بس لا تشتمني، أكرهني لا تابعني، أختلف عني لا تخانقني، أنا حُرّة لا تخنقني، لا تقتلني بحرفك، وتخليه سكين يدبحني، لا تحكي معي بس لا تحكي عليي".

Advertisements

وتابعت مرتجى قولها: "إذا كنت قوية، مو معناها مغرورة، وإذا طيبة مو معناها جدبه، وإذا سمعتك مو معناها مالي رأي، وإذا فشيت قلبي مو معناها ثرثارة!! إذا مديتلك إيدي لا تقطعها، وإذا مديتلي إيدك لا تمنّني، الدنية سلف ودين".

واختتمت رسالتها قائلة: "لا تحكم على شكلي، ولبسي، ووطنيتي، وطبعي، وأخلاقي، من فيسبوك، وتويتر، وانستغرام.. وإنت بنفسك كاتب على صفحتك، وتعريف لشخصيتك إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ما بدي منك أو منِك شي، متل مابتحب تتعامل عامل، لا للتنمر بالأمس واليوم وغدًا".

وحظيت رسالة شكران مرتجى بإعجاب وترحيب من الفنانة إليسا أيضًا، حيث قامت الأخيرة بمشاركتها على إحدى صفحاتها عبر مواقع التوصل.

ويتعرض عددٌ من نجوم الفن، في الآونة الأخيرة للتنمر، أو السخرية من الشكل أو اللباس، أو أي شيء آخر بطريقة جارحة، عبر منصات السوشال ميديا، وظهر واضحًا أن إليسا، تعد أكثر الفنانات التي تواجه هذه الظاهرة، بين الحين والآخر، وتسعى لصدها بتوجيه رسائل توعوية، ونصائح لجمهورها عن الموضوع.