حليمة بولند تمر بوعكة صحية.. ما علاقة نضال الأحمدية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، لجمهورها ومتابعيها عن اختفائها عنهم خلال الساعات الماضية، معلنًة مرورها بوعكة صحية، وأن مرضها كان السبب وراء ابتعادها، خاصًة أنها تشارك متابعيها تفاصيل حياتها اليومية بشكل مستمر.

وأكدت حليمة بولند، التي لم تُفصح عن تفاصيل المرض، أنها لم تستطع تلبية دعوة الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، خلال تواجدها في العاصمة بيروت، لتناول العشاء بسبب وعكتها الصحية.

وفي التفاصيل، نشرت حليمة بولند، صورتين عبر حسابها عبر تطبيق "سناب شات"، كشفت فيهما عن تلقيها دعوة لتناول العشاء من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، لكنها لم تلبيها، موجهًة لها اعتذارها وشكرتها على موقفها.

وأعربت حليمة، عن سعادتها بالاهتمام الكبير الذي تقوم به الإعلامية اللبنانية، خاصًة أن الصورة الثانية كشفت عن تمنيات نضال لحليمة بالشفاء، وعرضت عليها إرسال طبيب إلى منزلها للاطمئنان على صحتها.

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وقابلت حليمة، موقف نضال، بالتأكيد على أنها شخصية تتحلى بالإنسانية، وقدمت لها الشكر على ذوقها واهتمامها الكبيرين.

يُذكر أن حليمة بولند، قضت إجازة خاصة خلال الأسبوعين الماضيين في فرنسا برفقة بناتها، وشاركت جمهورها العديد من تفاصيل الرحلة وزيارتهما لبرج إيفل، إضافة إلى وعدها لجمهورها بطرح "سيشن"، تصوير نفذته في عاصمة النور والموضة.