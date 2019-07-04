شكرا لقرائتكم خبر عن 509 ملايين دولار إيرادات فيلم Toy Story 4 حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات الجزء الرابع من فيلم Toy Story، لتصل إلى 509 ملايين دولار أمريكى حول العالم، وهو العمل الذى يتمتع بشعبية كبيرة فى مختلف أنحاء العالم، منذ أن بدأ عرض أولى أجزائها عام 1995، وحصدها للعديد من الجوائز والتقييمات المرتفعة.

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فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.