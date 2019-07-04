شاهد.. فجر السعيد تصف محمد مرسي بـ “اكذب رئيس مر على المنطقة”!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 08:55 صباحاً - وصفت الاعلامية الكويتية فجر السعيد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بأنه اكذب رئيس مر على المنطقة. كلام فجر السعيد جاء تعليقا على تصريح للنائب الكويتي محمد هايف قال فيه ان “رئيس دولة سقط من حكمه بسبب كذبة”. وقالت فجر السعيد “اكيد يقصد مرسي لأن مرسي اكذب رئيس مر على تاريخ المنطقة كلها”.

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