نانسي عجرم تستغيث بعد ان علقت في المطار وطفلتها على كتفيها

اطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صرخة مدوية بعد ان علقت في مطار رفيق الحريري الدولي لساعات طويلة وابنتها “ليا” المولودة حديثاً تبكي على كتفيها.

واتخذت “عجرم” من حسابها على تويتر، الذي يتابعه اكثر من 13 مليون متابع، منبراً لتطلق سلسلة من التغريدات بمثابة صرخة او استغاثة الى المسوؤليين اللبنانيين الذين لم يسعوا لتأمين أبسط حقوق الانسان بسبب اهمالهم.

وأشارت نانسي الى أنها اليوم تتحدث كمواطنة وليس كفنانة وكتبت: “أنا اليوم لست فنانة أنا مواطنة لبنانية ابنتي عمرها خمسة أشهر تبكي على كتفي لمدة ساعة من الوقت حتى طلوع الفجر بمطار بلدي ومثلي مثل نساء كثيرات كن حولي، هل مسموح هذا الشيء؟ هل مقبول أن يكون هناك اهمالاً بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا الى هذه الدرجة؟ هل مسموح أن نكون بعدنا بعاد عن أبسط حقوق الإنسان الى هذه الدرجة؟

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وتابعت نانسي قائلة: “في كل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هذه من أبسط حقوق المرأة هذا واجبكم تجاه كل امرأة.. ألم تكفينا رائحة النفايات في المطار؟ والإهمال؟”.

واضافت نانسي: “ليس لديكم اولادا أو لا تشعرون مع اولاد الناس؟ رضينا بكل أزماتنا بكل الأوضاع المفروضة علينا ولكن عندما تصل الى أولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكم”.

وختمت متسائلة: “هذا لبنان الذي نتغنى به في كتب التاريخ؟ هذا لبنان الذي تشجعون السواح لزيارته؟ اولادنا الصغار اصبحوا يعلمون “بالعيوب اللي فارضينا حضراتكم علينا” وانتم لم تشعروا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكم

وبرسالة نانسي عجرم الشديدة اللهجة تكون قد وضعت اصبعها على الجرح خاصة أنها فنانة وتسافر كثيراً وتعلم جيداً كيفية المعاملة في باقي مطارات العالم، فلماذا هذا الإهمال بحق المواطنين اللبنانيين والوافدين الى بلدنا خاصة أن مطار رفيق الحريري الدولي، دائماً ما يشهد زحمة شديدة ما يؤدي الى تململ في صفوف المسافرين، فأين المسؤولين؟ ولماذا لا تحل المشكلة لمرة واحدة ونهائيا؟