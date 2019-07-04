هذا ما تنوي بريانكا تشوبرا أن تفعله في لندن من أجل ميغان ماركل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرت الممثلة البوليوودية الهوليوودية بريانكا تشوبرا، لقاءً حصريًا مع مجلّة "إل" بنسختها البريطانية، وتحدّثت عن خُططها المُستقبلية، هي وزوجها المُغنّي العالمي نيك جوناس 26 عامًا، حيث كشفت بأنّهما ينويان شِراءَ منزلٍ في لندن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ شراء تشوبرا وجوناس منزلًا في لندن، سيُمكنهما من قضاءِ وقتٍ أكثر مع دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ومولودها الجديد آرتشي هاريسون.

وأضافت بريانكا: "نيك وأنا نودّ اقتناء منزلٍ في لندن في وقتٍ ما، فعندما أكون هُناك، أشعر وكأنّ شيئًا يربطني بها".

وعن ميغان، قالت بريانكا: "لطالما كانت مُقدّرة للأشياء الكبيرة، كأن تكون التغيير، وأن تمتلك صوتًا مُهمًّا لتحقيق ذلك. وإنه لأمر مدهش أنها وجدت ذلك، ولديها منصة ستُمكّنها من القيام به".

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وظهرت بريانكا بإطلالتين مُختلفتين، خيّم عليهما الحِس الفنّي؛ الأولى وهي مُستلقية على أريكةٍ صفراء اللون، على سطح أحد الأبنية، وارتدت فيها فُستانًا فُستقي اللون من علامة "Molly Goddard".

أمّا في الصّورة الثانية، فارتدت تشوبرا فُستانًا ضخمًا لونه أصفر، جاء بستايل الكشاكش الضّخمة، بينما كانت تقف على سُلّمٍ وُضع على سطح بِناء، وخلفها ظهر خط سماء المدينة.