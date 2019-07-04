ديما بياعة تتحدث عن معاناتها بعد طلاقها من تيم حسن

تحدثت الفنانة السورية ديما بياعة عن الصعوبات التي واجهتها في فترة ما بعد طلاقها من مواطنها الممثل تيم حسن.

وقالت ديما بياعة، خلال مقابلة تلفزيونية، "إنه عند طلاقها من تيم حسن كان عمر ابنها الصغير سنتان والثاني أربع سنوات وأنَّها كرست كل وقتها لهما ولم تفكر في الارتباط حينها".

وأضافت ديما بياعة، "حسيت انا ان الرجل في حياتي مو ما بدي ياه بس غير موجود حاليًا لأن في طفلين بدي طلعهم رجال ولازم ياخذوا من وقتي ومن كل تفكيري بعيدًا عن كوني انا نفسيا مستفرة او غير مستقرة وتعبانة أو لا لأن ما لهم ذنب"، وتابعت ديما بياعة حديثها عن أولادها "حقهم علي كون حاضرة بعواطفي ومشاعري".

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ويُذكر أن ديما بياعة لديها ولدان هما ورد وفهد وكانت قد انفصلت عن تيم حسن عام 2012 وفي نهاية العام ذاته، اعلنت ارتباطها بالمغربي احمد الحلو.

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