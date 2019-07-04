شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى عزيز سحماوى يغنى فى مهرجان الحمامات الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان والموسيقى المغربى عزيز سحماوى لشد الرحال إلى تونس لوضع بصمته الغنائية فى فعاليات النسخة الخامسة والخمسين من مهرجان الحمامات الموسيقى الدولى، عبر حفل جماهيري كبير فى تمام العاشرة مساء الخميس 11 يوليو. عزيز سحماوى أبرز رواد مجال الموسيقى المغاربية وأحد "معلمى" فن الجناوة وعزف آلة القمبرى التقليدية، ويمتد مشواره الفنى لأكثر من أربعة عقود، قادمًا من مدينة الناظور المغربية، يحتفل حاليًا بإطلاق ألبومه الجديد "POETIC TRANCE"، برفقة المجموعة الموسيقية "University of Gnawa"، ويطل خلال هذا الحفل فى فعاليات الدورة الرابعة عشرة من أقدم مهرجانات الجاز المغربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغربى عزيز سحماوى يغنى فى مهرجان الحمامات الدولى بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.