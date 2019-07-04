شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Aladdin تصل إلى 8.5 ملايين دولار بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Aladdin فى شباك تذاكر دور العرض الإماراتية إيرادات اقتربت من 8.5 ملايين دولار أمريكى وهو الفيلم الذى يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992.
فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.
وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامى مالك من إضافة لأولاد مصر فى الخارج.
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