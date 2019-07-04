شاهد.. نانسي عجرم غاضبة مما تعرضت له مع طفلتها “ليا” في مطار بيروت!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 05:54 صباحاً - عبرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها من حال مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت.
ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل طفلتها “ليا” على كتفها بين عشرات المسافرين.
وعلقت نانسي عجرم على الفيديو قائلة: “أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي، ومثلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.
وتابعت نانسي عجرم في تغريدة اخرى: “بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا ؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟”.
واضافت: “ا عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكن“.
وختمت نانسي رسالتها الى المسؤؤلين اللبنانيين: : “هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكن“.
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