محمد حسين يهبط بمحمد سعد في ذيل إيرادات أفلام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حل فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، في المركز الأخير في شباك التذاكر بين أفلام عيد الفطر، حيث حقق 4 ملايين و144 ألف جنيه منذ بدء عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.

الفيلم بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي سليم، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.