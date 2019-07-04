عصام كاريكا يكشف عن دويتو جديد يجمعه بمطربة سعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد الفنان عصام كاريكا لدويتو جديد يجمعه بالمطربة السعودية "وعد".
ونشر كاريكا صورة تجمعه بوعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عمل قريب مع الفنانة السعودية وعد، إن شاء الله غنوة حتعجبكوا أوي".
ويستعد كاريكا لطرح أحدث كليباته الغنائية "بنت جدعة"، خلال الأيام المقبلة.
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