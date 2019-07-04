شقيق شيرين ينفي شائعة دخولها مستشفى في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
نفى محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب صحة ما تردد عن دخولها أحد مستشفيات لندن للعلاج.
وأوضح عبد الوهاب أن شقيقته شيرين تقضي إجازة خاصة مع زوجها الفنان حسام حبيب وابنتيها.
وفي سياق ذي صلة، قال عبد الوهاب إن شيرين لم تتعاقد على أي حفلات مؤخرًا.
وكشف مصدر مقرب من شيرين، لـ"الخليج 365"، أنها سافرت يوم 26 يونيو الماضي صحبة زوجها وابنتيها.
وكان محمد عبد الوهاب كتب، عبر صفحته بـ"تويتر": "كفاية إشاعات بقى قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله، ولا مسافرة تتعالج ولا أي حاجة م الكدب ده صح أصلاً".
وأضاف: "ولا كان في اتفاقات ولا عقود لغيتها .كفايه كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعوا. وبعد كده أي جريدة هتكتب حاجه مش مظبوطه هنقاضيها شيرين في إجازة مع ولادها".
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