تعرف على إيرادات "حملة فرعون" منذ عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
حل فيلم حملة فرعون في المركز الرابع في شباك التذاكر، وحقق إيرادات كلية منذ عرضت بلغت 15 مليونا و420 ألف جنيه بعد 4 أسابيع من عرضه.
وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة إغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.
الفيلم بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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