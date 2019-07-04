"هو مارك باقته خلصت".. تعليقات النجوم على تعطل مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حالة من السخرية عاشها المصريون بسبب الخلل الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، مساء أمس الأربعاء. ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن على هذه الواقعة.

أحمد صلاح السعدني

كتب أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة علق بها على الخلل في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "يا رب السوشيال ميديا تقع ما يقوملها قومه تاني".

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مصطفى بسيط

وكتب نجم "مسرح مصر" الفنان الشاب مصطفى بسيط: "هو مارك باقته خلصت ولا إيه.. الفيسبوك والواتس اب معلقين".

رشا مهدي

ونشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة كتبت فيها: "خلاص خلصتو محاولات الصور في واتساب وفيسبوك وإنستجرام وقفلتو الموبايل وشغلتوه وبرضو مش نافع و زهقتوا؟! أهلاً بيكم في تويتر، حيث القانون هنا تكلم حتى أراك يا جميل". ​