بسبب رضيعتها.. غضب عارم من نانسي عجرم ضد مسؤولي مطار لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" فيديو لها وهي تحمل رضيعتها "ليا"، لتوجه بها رسالة لمسؤولي المطار بلبنان.
وكتبت نانسي: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي، ومثلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟".
ولم توضح نانسي عجرم عن سبب وجودها في المطار والجهة المسافرة إليها.
وكانت الفنانة نانسى عجرم، قد أعلنت إحيائها حفلا غنائيا فى مهرجان جرش يوم السبت 20 يوليو على المسرح الجنوبى، وعبرت عن سعادتها للمشاركة فى المهرجان.
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