بالصور .. أكرم حسني ومحمد سامي ووليد منصور يواصلون تصوير"الأوضة الضلمة الصغيرة"

يواصل المخرج محمد سامي والنجم أكرم حسني التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستكمال تصوير مشاهد"الأوضة الضلمة الصغيرة"مع وليد منصور منتج العمل الذي يعد أولى بطولات أكرم السينمائية المطلقة والذي يأتي تتويجا لنجاحاته ككوميديان في العديد من الأعمال الدرامية والتليفزيونية.

فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" يشارك في ببطولته النجموم خالد الصاوي و اللبنانية نور و بيومي وكريم عفيفي فؤاد بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

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ويشهد فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" التعاون الثاني بين أكرم حسني والمنتج

وليد منصور بعد نجاح فيلمهما "البدلة" الذي حقق المركز الأول في إيرادات السينما المصرية. كما يرصد منصور ميزانية ضخمة ل "الأوضة الضلمة الصغيرة لتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات التي يتطلبها إخراج مشاهد العمل بحرفيه عالية .. وهو ما يجعله في مقدمة الأفلام المرشحه للمنافسة في الموسم القادم.