دنيا بطمة تستعرض تمثال لها نحته فنان كوري!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 03:54 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو ومجموعة صور لتمثال لها قام بتشكيله فنان كوري من الجبس. ووجهت دنيا بطمة الشكر لهذا الفنان قائلة: ” شكر خاص للكوري أكرم، على هذا التمثال فعلا إبداع. تحية لك من المغرب الى كوريا “. بدوره نشر “اكرم الكوري” صور التمثال عبر حسابه على انستغرام وعلق قائلا “عدت بتمثال للفنانة المغربية دنيا بطمة.. فعلا لديها صوت ملائكي شكرا للجميع على اقترحها”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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