ماذا يفعل تمثال الحرية في جدة السعودية؟!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 03:54 صباحاً - أوضحت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في المدينة الساحلية غرب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي ”إن المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة الخاصة بموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم“، بحسب ما نشر موقع ”عاجل“المحلي .