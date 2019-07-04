صابر الرباعي في ألبوم للتاريخ…

متابعة بتجـــــــرد: طرح النجم التونسي صابر الرباعي ألبومه الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويتضمن ألبوم “صابر الرباعي 2019” عشر أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية وهي “باي باي”، “ليلة من العمر”، “طول حياتي”، “عسى يومي”، “مغيار”، “تذكروني”، “غشاش”، “كتاب المجروحين”، “عمري الجديد” و”أين أذهب”.

وأكد صابر الرباعي أن هذا الألبوم يعتبر بمثابة محطّة مهمّة جدًا في مسيرته الفنية وقال: “ألبوم صنع ليخلد في تاريخ الموسيقى العربية”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “روتانا” شنّت طيلة الأيام الماضية حملة دعائية واسعة رافقت إصدار ألبوم صابر الرباعي الذي طال انتظاره من الجمهور ومحبّيه في الوطن العربي.