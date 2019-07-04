في يوم ميلاده الـ57.. “توم كروز” الممثل الفامبير يتحدى الزمن!

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بيوم ميلاد النجم الأمريكي “توم كروز” الـ57، وسط اندهاش كبير بالفارق الواضح بين عمره ومظهره الذي يبدو أصغر بكثير.

ومنذ الصباح غرق موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بالتهاني والتساؤلات حول ما إذا كانت وسامة “كروز” هي السر الحقيقي وراء أنه يبدو أصغر كثيرًا من عمره الحقيقي، أم أن العمر مجرد رقم بالنسبة إلى العجوز الشاب الذي حصل اليوم على لقب جديد وهو “الممثل الفامبير” في إشارة إلى أنه لا يكبر.

كانت واحدة من أبرز التغريدات صورة تجمع بين “كروز” وبطلة فيلمه “Top Gun” الممثلة الأمريكية “كيلي مغيليس” قبل 33 عاما، وصورة كل منهما اليوم، حيث تظهر “كيلي” وكأنها والدة النجم الذي قام بتصوير الجزء الثاني من الفيلم مستعينا بممثلة أخرى لأداء دورها.

وفي بعض التغريدات الأخرى، تحدث البعض عن السبب الحقيقي وراء حفاظ “كروز” على مظهره الشبابي، وهو أنه ملتزم بحمية غذائية قاسية تعرف باسم “حمية بيكهام”، وهي حمية صارمة تعتمد على 1200 سعر حراري يوميا من الخضروات والبروتينات، وعرفت بهذا الاسم نسبة للاعب الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام.