متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة ديانا حداد أغنية “أحبك وكذا”، المصورة على طريقة الفيديو كليب، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع “يوتيوب”. أغنية “أحبك وكذا”، من كلمات فراس الحبيب، ألحان علي صابر، توزيع ومكس محب الراوي، ماستر طوني حداد. وتستعد “ديانا” لطرح عدد من الأغاني على طريقة الـ”سينجل” خلال الفترة المقبلة، من بينها واحدة باللهجة المصرية، وتقف على تحضيرات ألبومها الجديد الذي يضم عددًا من الأغنيات المتميزة بست لهجات عربية مختلفة. لمشاهدة فيديو كليب “أحبك وكذا”:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تطرح كليب “أحبك وكذا” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.