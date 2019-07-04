لطيفة: الإنجاب مسؤولية أنا مش قدها.. وتوجه لأمها قبلة

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة التونسية لطيفة أنها غير نادمة على قرار عدم الإنجاب، ووصفت تربية الأطفال بالمسؤولية الكبيرة.

وأوضحت “لطيفة” خلال لقائها في برنامج “منا وجر” المذاع على شاشة “ام تي في”، عندما وجّه لها المذيع سؤالا “في حال عرض عليكِ تبنّي طفل هل ستوافقين وتعلنين عنه؟” قالت: “أنا لو حبيت اتبنى كنت أنجبت، وهي مسؤولية كبيرة جدا وأنا مش قدها.. إنك تكوّن شخصا وتعلمه وتربيه وتخليه في أحسن صحة.. صعب”.

وأضافت “الإنجاب قرار شخصي ومش ندمانة عليه على العكس أنا فرحانة بأولاد اخواتي ماليين علي الدنيا وبشوفهم وقت اللي ممكن أشوفهم”.

وعن إحساسها بالحرمان من الأمومة قالت: “رب العالمين لا يعطي الواحد كل شيء، أنا بحب اركز بما منحني إياه ربنا، أعطاني موهبة أصقلتها ودرستها حبيتها وأحبها”.

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وخلال الحلقة لم تتمالك لطيفة دموعها خلال حديثها عن والدتها، بعد أن طلب مقدم البرنامج أن توجه رسالة لها.

وقالت لطيفة وهي متأثرة: “أمي نموت عليها هي عارفة ونوجه لها قبلة، نموت عليكِ أمي ونحبك وربي يخليك لينا”، وحرص المذيع على تهدئتها.

جدير بالذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية “شاغلني” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات إبراهيم شتا وألحان مونتي، والكليب إخراج فادي حداد.