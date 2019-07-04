نانسي عجرم ترفع الصوت من مطار بيروت: عيب عليكن!

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن انزعاجها الشديد من الوضع السائد في لبنان، والإهمال الذي تشهده مختلف القطاعات وتحديدًا مطار بيروت الدّولي.

نانسي التي وصلت إلى العاصمة اللبنانية فجر يوم الخميس 4 تموز/يوليو الجاري، عانت مع الواصلين إلى لبنان من الزحمة الخانقة في المطار وانعدام التنظيم. استخدمت منصّتها كفنانة عبر موقع “تويتر” لترفع كمواطنة لبنانية صوت الشعب، سردت معاناتها كأم حملت على كتفها طفلتها البالغة من العمر خمسة أشهر لمدّة ساعة من الوقت، في ظلّ الإهمال الكبير في مطار بيروت، على عكس مطارات البلدان المتحضرة التي تولي اهتمامًا خاصًا بالنساء الحوامل والأطفال، فقالت: “أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.

وتابعت نانسي: “بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟ ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس”.

واختتمت نانسي كلامها موجهة رسالة مباشرة إلى أهل السلطة في لبنان تحمّلهم فيها مسؤولية الصعوبات التي يعاني منها الشعب يوميًا: “هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن”.

صرخة نانسي عجرم لاقت تفاعلًا كبيرًا من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا المواطنين اللبنانيين الذين أكدّوا على كلامها وبدورهم أعربوا عن معاناتهم من الوضع البلد المتردي.