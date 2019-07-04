شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة أعتابو تزلزل مهرجان تيميتار الأمازيغي بتوليفة شعبي في أغادير.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الرقص إجباري"، الشعار الذي رفعته مطربة الموسيقى الشعبية المغربية نجاة أعتابو، إبان وضعها بصمتها الغنائية في ختام أول ليالي مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية في مدينة اغادير.

مزيج سماعي من الموروث المغربي القديم ومزاج من روح موسيقى الأمازيغ مع أغاني تنتص لحقوق المرأة بالدارجة المغربية مصحوبة بإيقاعات موسيقية راقصة أجبرت الآلاف من الحضور على التفاعل معها بالتراقص تارة وترديد كلماتها عن ظهر قلب تارة أخرى، لتكون افضل افتتاحية حماسية للنسخة السادسة من المهرجان الأمازيغي العريق بالمغرب.

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تيميتار أقدم المهرجانات الموسيقية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط المتبنية لموسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى الأصيل، يهدف بالأساس لتسليط الضوء على الثقافة الأمازيغية للجمهور العام ويجمع فى توليفة برنامجه بين أبرز التجارب الموسيقية الأمازيغية مع خلطها بعدد من نجوم الموسيقى العالمية مع إتاحة الفرصة للعديد من التجارب المغربية الصاعدة، ويحتضن هدا العام 43 حفلة على مدار أربعة أيام متتالية.