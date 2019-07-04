شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموجى الصغير نجل الموسيقار محمد الموجي، إن بداية العلاقة بين والده والسيدة أم كلثوم عندما التقيا في قصيدة شعرية بعنوان "الجلاء" للشاعر أحمد رامى، وتوطدت العلاقة الفنية بينهما بعدها وطلبت كوكب الشرق منه تلحين أغنية عاطفية .



أم كلثوم ومحمد الموجى

وأضاف الموجى الصغير لـ"الخليج 365" أن والده أول من استعانت به أم كلثوم كملحن جديد غير السنباطى وزكريا أحمد ودخلت الست مدرسة محمد الموجى الموسيقية فلحن لها أغنية "اسأل روحك"، و"للصبر حدود"،ووقع لها عقدا لإنهاء اللحن خلال شهر ولكن نظرا لان محمد الموجى له طابع خاص وطقوس خاصة في انجاز ألحانه تأخر لمدة ستة أشهر.

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وأضح، أن والده فوجئ بدعوى قضائية مرفوعة عليه من أم كلثوم وذهب اليه محضر يعلنه بالقضية، وعندما توجه إلى المحكمة فوجئ بان العقد فعلا كان لمدة شهر والقاضى تحدث إلية قائلا :انت اخليت بالتزامك في العقد فرد الموجى وقال للقاضي أيوة انا فعلا تأخرت واتفضل احكم عليا فرد القاضى احكم عليك بتلحين الأغنية ورد "الموجى" وقال كيف يتم تنفيذ الحكم.

ويستكمل الموجى، قال والده للقاضي له لا يمكن تنفيذه إلا من خلال وقت يسمح بإنجازه اللحن على "مزاج" محمد الموجى لان دى كوكب الشرق أم كلثوم وهى مش اى حد ولازم اللحن يأخذ وقته عشان يطلع بشكل يستاهل أم كلثوم، ليرد "القاضي" روح لحن الأغنية لانى مقتنع بكلامك وأنا مش هحكم عليك، وبعدها تقابل مع أم كلثوم وقالت له القاضى اقتنع بكلامك وانا عايزة أخلص اللحن لانى طال الوقت وأنت لحنت أغانى كتير لعبد الحليم حافظ وشادية وعبد الوهاب وطال الوقت معى وللصبر حدود.