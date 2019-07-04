طليقة دونالد ترامب تنفصل عن زوجها الإيطالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت إيفانا ترامب، طليقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انفصالها عن صديقها وزوجها السابق، روسانو روبيكوندي.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، قالت إيفانا في تصريحات لها: إنها تريد أن تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود، يعجبني أن يكون لديّ أصدقاء، ولديّ الكثير من الرجال الذين يأخذونني لتناول الغداء والعشاء وحضور الفعاليات الخيرية.. لكنني لا أريد أن أكون مرتبطة.

Advertisements

إيفانا البالغة من العمر 70 عاما، كانت قد شوهدت مؤخرا تستمتع بوقتها في منطقة سان تروبيه الفرنسية، بعد ساعات فقط من إعلانها انفصالها عن حبيبها الإيطالي روسانو البالغ من العمر 47 عاما.

وتزوجت إيفانا من روسانو عام 2008 في حفل فخم قدرت تكاليفه بـ 3 ملايين دولار في قصر مارالاغو الفاخر، لتنفصل عنه بعد عام واحد، ثم عادت علاقتهما جيدة، لكن كحبيبين وليس كزوجين، لمدة 10 سنوات انتهت بالانفصال النهائي.

وإيفانا ماري ترامب سيدة أعمال أمريكية، تشيكية الأصل، ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء سابقة، اشتهرت بأنها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ولها منه 3 أبناء، دونالد ترامب الابن، وإيفانكا، وإريك.