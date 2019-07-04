إيد شيران يتمتع بعشاء رومانسي مع حبيبته

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري البابارتزي مجموعة من الصور للنجم البريطاني البالغ من العمر 28 عاما وهو ممسك بكتاب ” Game Of Thrones “.

وبعد قضاء النجم العالمي إيد شيران سهرة ممتعة مع زوجته شيري سيبورن ذات الـ 27 عاما، وتناولهما وجبه العشاء المفضلة بالنسبة لهما و هي ” السوشي”، وذلك بأحد المطاعم الفخمة.

النجم العالمي إيد شيران، ظهر باطلالة ” كاجوال ” مميزة ، فكان مرتديا شورت باللون الكحلي إضافة إلى ” سويت شيرت ” بإحدى درجات اللون الوردي من تصميم ” Saint Laurent ” وسعره الي 565 جنيه استرليني.

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وعلى جانب أخر، أنفق النجم العالمي إيد شيران، ما يقدر بمبلغ 42 مليون جنيه إسترليني على شراء العقارات خلال الأعوام السبعة الماضية.

ومن جانبه كشف موقع كونتاكت ميوزيك” الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن المغني الشاب صار قطب عقارات بعد اقتنائه أربعة منازل بقيمة 2.8 مليون جنيه استرليني في مقاطعة سافوك بشرق إنجلترا مسقط رأسه، بالاضافة إلى 14 عقاراً في لندن.

كما يمتلك النجم العالمي البالغ من العمر 28عاماً، والذي حققت جولته الفنية “ديفايد” 342 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي مطعما يحمل اسم “جاليسيا” في نوتينغ هيل بغرب لندن، وقد حظي بالإشادة على الاستثمارات “الذكية” التي يقوم بها.