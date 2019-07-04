نادين نسيب نجيم توجه رسالة خاصة لجمهورها في اليوم العالمي لكلمة «أحبك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الاحتفال باليوم العالمي لكلمة «أحبك»، وذلك عبر خاصية الأستوري، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وقالت نادين نسيب نجيم: «اليوم وكل يوم أنا بحبكن وفخورة فيكن قد الدنيا، انتم سند اللي مثل ما أنا على طول كنت وبعدني بفتش على طريقة أدعمكن فيها واني كون على قد المسؤولية اتجاهكن».

وأضافت: «مشوارنا سوا بيخليني ابتسم وأنا عم أتذكر التفاصيل لأنه كله وفا ومحبة.. ومحبتكن عندي ما بتتعوض».

Advertisements

كما شاركت متابعيها بمقطع فيديو لها وهي تحمل كاميرا ووجّهت من خلاله رسالة للجمهور شكرتهم فيها على حبهم لها، قائلة: «بعد 16 مسلسل ونجاحات متتالية بدي قول شكراً لجمهوري بتسألوني شو يلي ربحت بهلـ 10 سنين؟ ربحت علاقة وفا بيني وبينكم بتخليني كل سنة ركز اكتر وأعطي اكتر من قلبي.. الوفا أحلى كنز وأعمق علاقة بنيتها معكم وصعب أي حدا يخرقا».

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم، كان مسلسل «خمسة ونص»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل “خمسة ونص” أمام الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “الصباح ميديا”.