الافراج بكفالة عن الممثل اديتيا بانتشولي في قضية الاغتصاب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
الممثل الهندي أديتيا بانشولي Aditya Pancholi، الذي اتُهم بالاغتصاب قبل 10 أعوام على يد ممثلة كومبارس الأسبوع الماضي، تنفس الصعداء بعد حصوله على إفراج مؤقت من محكمة في مومباي.
ومع قرار الإفراج المؤقت، أجلت المحكمة يوم الثلاثاء النطق بالحكم على الممثل الذي قدم عدد كبير من الأفلام والبالغ من العمر 54 عامًا، حتى 19 يوليو، وفقا لـ ANI.
كانت ممثلة تبلغ من العمر 36 عامًا قد حررت بلاغًا في شرطة فيرسوفا ضد الممثل بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء، وقال الممثل الكبير، الذي قيل إنه تقدم بطلب للإفراج بكفالة استباقية يوم الاثنين، إنه متورط زورًا في القضية، لكنه سيتعاون مع شرطة مومباي.
وسعيا وراء الإفراج بكفالة عن الممثل، أكد محاميه براشانت باتيل بأن المرأة قد كذبت في بلاغها، وقال المحامي إن تاريخ ميلادها كان مختلفًا في بلاغها وفي جواز سفرها، وتظهر مثل هذه التناقضات “نيتها في الكذب”.
وأشار باتيل قائلًا إن المرأة انتظرت لمدة 15 عامًا بعد الجريمة المزعومة، ولم تقدم البلاغ إلا عندما حصل بانتشولي على براءة من المحكمة في قضية تشهير رفعتها ضده.
كان القاضي HB Gaikwad الجلسة قد أجل القضية إلى 19 يوليو ومنح بانتشولي إفراج مؤقت، وقال القاضي إنه إذا تم إلقاء القبض عليه خلال هذه الفترة، فيجب الإفراج عنه بكفالة مؤقتة إلى أن تصدر أوامر أخرى بتنفيذ سند شخصي بقيمة 30000 روبية.
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