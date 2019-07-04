محمود عبدالمغني يرزق بمولوده الثالث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الفنان المصري محمود عبدالمغني بمولود جديد، أطلق عليه اسم “آدم”.

ويعد “آدم” هو المولود الثالث للفنان المصري، حيث أنه لديه طفلين آخرين هما “عمر ومريم”، واللذان كان قد نشر صور لهما من قبل.

وكانت ابنة عبدالمغني قد خطفت منه الأنظار، في الصور التي نشرها معها، وذلك نظرا لجمالها والذي ورثته عن والدتها حيث جاءت ملامحها بيضاء على خلاف والدها.

Advertisements

كما نشر الفنان صورة له من قبل مع نجله عمر، حيث ظهر في الصورة فيها خلال رحلة تسوق لهما داخل إحدى المحلات، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: «ابني»، وتعد هذه هي الصورة الأولى له برفقة نجله، وحازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره الذي أثنى على الشبه الكبير بينهما.

يذكر أن الفنان المصري محمود عبدالمغني كان قد شارك في موسم عيد الفطر الماضي بفيلم “حملة فرعون”، وهو بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، حمدي الميرغني، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.