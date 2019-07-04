إليسا تثير الجدل بتصريحها حول اللاجئين السوريين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، حالة جدل كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها حول السوريين والفلسطينيين المتواجدين في لبنان.

وقالت إليسا، في تصريحاتها على هامش مهرجان موازين والمقامة فعالياته بالمغرب في دورته الثامنة عشر، إنها تتمنى عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين لبلادهم لأنها أولى بهم، نافية وجود أي حفل لها بسوريا خلال الفترة الحالية، و مؤكدة على أنها تتواجد في أي مكان يريد الجمهور أن يسمعها فيه.

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وأضافت، أنها تحب الشعب السوري وتحترمه، لكنها تريدهم أن يعودوا لبلادهم، لأن لبنان أصبحت لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، فضلا عن ضياع فرص عمل كثيرة من أبناء شعبها لصالح السوريين الموجودين بلبنان.

وتابعت: “أنا سأنحاز دائما لبلدي وشعبي وحقهم في فرص العمل.. وبحترم اللاجئين في الوقت ذاته”.

يذكر أن إليسا، عادت لاستئناف نشاطها الفني وأحيت حفلا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ18 التي تحمل اسم “موازين.. إيقاعات العالم”، وتحضر لألبومها الجديد، واستقرت المطربة اللبنانية حتى الآن على خمس أغنيات منها: “حب واهتمام” كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، و”قهوة الماضي” كلمات سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم، وأغنية أخرى للشاعر علي المولى.