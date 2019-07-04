منة فضالي تواصل جرأتها بفستان كاشف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازالت الفنانة المصرية منة فضالي تنجح في جذب اهتمام أكبر عدد من الجمهور بسبب طلاتها الصيفية الملفتة.

منة شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها ارتدت فيها فستان أبيض أقرب لقميص النوم، يكشف عن مفاتنها بصورة واضحة.

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تغزل في قوامها وسألتها عدد كبير من الفتيات عن النظام الغذائي الذي تتبعه للحصول على هذا القوام.

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ومع تعليقات الإعجاب كان هناك عدد أيضا من الانتقادات لمنة بسبب جرأة طلاتها، ووصف الجمهور فستانها بأنه أقرب لقميص النوم.

منة تبتعد عن الأضواء من حين إلى آخر، ولكنها تعود من جديد لتثير الجدل بصور جديدة لها، وبدأت قصة منة مع الجرأة عندما احتفلت بعيد ميلادها منذ سنوات، وظهرت في لقطات مثيرة مع بعض الفنانين.

الصور كشفت أن الفنانة لم تكن بوعيها، وهذا ما أكدته منه بعد ذلك، واعتذرت للجمهور، وقالت إن هذا الخطأ لن تكرره أبدا.

منة تغيبت عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد كبير من نجوم الفن.