سارة نخلة تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة طلاقها من أحمد عبدالله محمود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، عن تفاصيل جديدة عن أزمتها مع الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، وتدخل بعض النجوم فيها.

وقالت سارة نخلة، خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، إن عددًا من الفنانين وبعض الأصدقاء خارج الوسط الفني، تدخلوا لإنهاء أزمة طلاقها من الفنان أحمد عبدالله محمود، لكنه لم يستجب لهم ولم تنته الأزمة.

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وأضافت: «مش هقدر أقول أسامي لأن في النهاية الموضوع ما اتحلش لأن الطرف التاني مكبّرش الناس دي».

كما تحدثت عن تفاصيل عملها مع الفنانة ياسمين صبري، في مسلسل «حكايتي»، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وأوضحت أنهما أمام الكاميرا كانا يكرهان بعضهما البعض، بحكم دوريهما في العمل، لكن خلف الكاميرا فكانت الأجواء يسودها الود، قائلة: «ياسمين بنت طيبة وبيضاء من جوا ولطيفة جدا».

مسلسل «حكايتي»، عرض في رمضان 2019، وهو من بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبدالناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، و تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.