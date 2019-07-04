ميريهان حسين تغازل متابعيها بصورتها بالمايوه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ميريهان حسين، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من عطلتها الصيفية والتي تقضيها في إحدى القرى الساحلية.

ونشرت ميريهان، صور لها وهي ترتدي المايوة وحرصت على إظهار الجزء العلوي منها فقط حتى لا تتعرض لانتقادات متابعيها.

واكتفت ميريهان بالتعليق على الصور بقولها: “وحشتوني”، لتحصد على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.

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وكان أخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، و عدد كبير من النجوم ومنهم وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، ويعتمد على الإثارة.

مسلسل “قيد عائلي” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.